Китай введет ответные пошлины на товары из США с 1 июня

Китай намерен с 1 июня 2019 года ввести ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Об этом говорится в заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР, которое опубликовали в понедельник, 13 мая, на сайте ведомства.

Дональд Трамп предостерег КНР от ответных мер на повышение пошлин

"С 00:00 1 июня 2019 года в отношении части товаров из США будут повышены пошлины", - передаёт слова из официального документа ТАСС.

Согласно документу, в отношении более 2,4 тысячи наименований пошлины будут повышены до 25%, для более 1 тысячи товарных позиций - до 20%, в отношении более 974 товаров - до 10% и на 595 наименований будет наложена пошлина до 5%.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что властям Китая не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны США, поскольку от этого "станет только хуже".