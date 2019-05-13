Китай введет ответные пошлины на товары из США с 1 июня
13 мая 2019, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Китай намерен с 1 июня 2019 года ввести ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Об этом говорится в заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР, которое опубликовали в понедельник, 13 мая, на сайте ведомства.
"С 00:00 1 июня 2019 года в отношении части товаров из США будут повышены пошлины", - передаёт слова из официального документа ТАСС.
Согласно документу, в отношении более 2,4 тысячи наименований пошлины будут повышены до 25%, для более 1 тысячи товарных позиций - до 20%, в отношении более 974 товаров - до 10% и на 595 наименований будет наложена пошлина до 5%.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что властям Китая не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны США, поскольку от этого "станет только хуже".