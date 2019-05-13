Возможные направления наступления армии Украины в Донбассе определили в СМИ

Названы возможные направления наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российских СМИ.

Как пишет «Московский комсомолец», в настоящий момент у Киева есть два основных направления для атаки: Горловское и Мариупольское. Именно в этих районах, по словам спикера Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, ставшего собеседником журналистов, сосредоточены все силы украинской «Объединенной операции». На обоих направлениях к бою готовы 30-35 тысяч военных ВСУ, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший председатель парламента ДНР Андрей Пургин объяснил выгоду избранного украинского президента Владимира Зеленского от продолжения войны в Донбассе.