Экс-спикер ДНР объяснил выгоду Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе

Скорого завершения вооруженного конфликта в Донбассе при новом президенте Украины Владимире Зеленском ждать не стоит. Такой точки зрения придерживается Андрей Пургин, бывший председатель Народного Совета непризнанной ДНР.

По словам Пургина, Зеленскому для набора политического веса внутри страны «нужна эта война, нужны периодические обострения». Также продолжение боевых действий в Донбассе «категорически выгодно» Соединенным Штатам, процитировало экс-спикера интернет-издание News Front.

Ранее в понедельник сообщалось, что Народная милиция ДНР распространила в сети видео, на котором запечатлены последствия обстрела пригорода Горловки из болгарского оружия.