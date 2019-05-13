Сразу после суда над Зеленским прокуратура взялась за Порошенко

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование против пока хромой утки официального Киева, Петра Порошенко. Пока еще президента Украины обвиняют в попытке вмешательства в деятельность судей.

Две новости понедельника. В первой уже состоялся суд над избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Его приговорили к штрафу в 850 гривен за показанный журналистами заполненный бюллетень во время выборов. Об этом сообщалось ранее.

Уже во второй половине дня вторая новость, теперь уже не из Оболонского районного, а из Окружного административного суда. Пресс-служба ведомства распространила сообщение об инициации досудебного расследования против уже Петра Порошенко. Эта история началась еще до выборов. И Порошенко потребовал от прокуратуры и спецслужб проверить судей, признавших незаконной приватизацию ПриватБанка. Ранее он принадлежал Коломойскому, а потом был национализирован.

Требование Порошенко возмутило судей. Они расценили его слова как вмешательство в свою работу. До расследования дело дошло только теперь. Генеральная прокуратура инициировала проверку по части второй статьи 376 УК Украины «Вмешательство в деятельность судебных органов с использованием служебного положения».

Если Зеленского оштрафовали на 850 гривен, то для Порошенко наказанием могут стать арест на шесть месяцев, либо лишение свободы до трех лет, либо запрет на занятие определенных должностей на пять лет.