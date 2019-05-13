В Еврокомиссии назвали основные проблемы Украины, которые придётся решать Зеленскому

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что избранному президенту Украину Владимиру Зеленского в ближайшее время придётся решать две главные задачи - госдолг и истечение срока договора на транзит российского газа через Украину в этом году.

"Он столкнется в ближайшие недели и месяцы с двумя основными вызовами: первое, это вопрос с долгом, который означает, что нужно найти решение для погашения немалой задолженности...Второе, это истечение газового контракта с РФ", - передаёт слова еврокомиссара РИА Новости.

Напомним, что государственный долг Украины в марте 2019 года вырос на 540 миллионов долларов, общая сумма составляет более $70 миллиардов.