Александр Бородай, бывший глава правительства ДНР, рассказал, чего удалось добиться народным республикам Донбасса за пять лет их существования. Соответствующее заявление политик сделал в разговоре с журналистами.

По словам Бородая, «самое главное достижение» самопровозглашенных государств заключается в том, что «они стоят». Построенный «волей русского народа» на территории Донбасса государственный механизм не сломался за прошедшее с момента основания ДНР и ЛНР время, отметил экс-премьер в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский волонтер Роман Синицын рассказал о мести киевских силовиков за уничтоженного ополченцами Донбасса военного с позывным «Дед».