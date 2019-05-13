Адвокат Ассанжа объяснил, почему вещи журналиста нельзя передать США

Адвокат основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа утром в понедельник, 13 мая, объяснил, почему вещи журналиста не могут быть переданы властям Соединенных Штатов Америки.

По словам юриста, Джулиан Ассанж по-прежнему является гражданином Эквадора, в связи с чем его нельзя экстрадировать. Кроме того, к нему невозможно применить наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также нельзя осуществить передачу его имущества.

Как отмечает RT, ссылаясь на слова адвоката, сейчас в дело вмешивается третья страна, которая не имеет никакого отношения к ситуации с Ассанжем и посольством Эквадора.