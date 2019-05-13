Волонтер рассказал о мести ВСУ ополченцам за уничтоженного в Донбассе «Деда»
13 мая 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
Военные 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины начали мстить ополченцам Донбасса за гибель своего сослуживца Дениса Козьму с позывным «Дед». Об этом сообщил украинский волонтер Роман Синицын.
«Дед» был уничтожен в зоне конфликта в начале мая. Как написал Синицын в минувшую субботу в Facebook, несколько дней назад морпехи ликвидировали шестерых ополченцев, в том числе командира батальона. Еще три человека госпитализированы с ранениями. Кроме того, военным ВСУ удалось уничтожить две единицы техники, проинформировал волонтер.
Ранее в понедельник сообщалось, что киевские силовики атаковали противотанковыми ракетами контролируемый ДНР город Докучаевск.