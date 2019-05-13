Эксперт оценил отмену визита Майка Помпео в Москву

Глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников утром в понедельник, 13 мая, оценил решение госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео отменить свой визит в Москву.

Эксперт отметил, что отмена визита госсекретаря США в Москву не является настолько критичной, как отмена его поездки в Германию на прошлой неделе. Солонников в беседе с RT отметил, что визит Помпео в РФ все же состоится, а переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД России не отменены.

Специалист, однако, подчеркнул, что все происходящее с американской дипломатией в настоящий момент напоминает "метания и шараханья". По его мнению, все решения властей США сейчас принимаются на ходу.