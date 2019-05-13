Всемирно известный рестлер умер прямо во время поединка на ринге
13 мая 2019, 12:07 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Мексиканский шоу-спортсмен Сесар Гонсалес умер во время поединка. Трагедия произошла в Лондоне на шоу Lucha Libre.
Что именно произошло на ринге сразу не понял никто. В какой-то момент Гонсалес ушел в партер, пытался подняться. Соперник нанес удар и «Серебряный король» отключился.
Бой был остановлен не сразу. Организаторы остановили его спустя некоторое время. Спортсмену попытались оказать помощь, но было уже поздно.
Коллеги и фанаты шоу высказали слова сожаления и помянули «Серебряного короля» в социальных сетях.
12 мая 2019 г.