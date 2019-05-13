Всемирно известный рестлер умер прямо во время поединка на ринге

Мексиканский шоу-спортсмен Сесар Гонсалес умер во время поединка. Трагедия произошла в Лондоне на шоу Lucha Libre.

Что именно произошло на ринге сразу не понял никто. В какой-то момент Гонсалес ушел в партер, пытался подняться. Соперник нанес удар и «Серебряный король» отключился.

Бой был остановлен не сразу. Организаторы остановили его спустя некоторое время. Спортсмену попытались оказать помощь, но было уже поздно.

Коллеги и фанаты шоу высказали слова сожаления и помянули «Серебряного короля» в социальных сетях.