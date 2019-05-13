Трамп рассказал, кого власти Китая хотели бы видеть президентом США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, кого власти Китая хотели бы видеть в качестве главы Белого дома. Эту информацию политик предоставил на своей страничке в социальной сети.

Дональд Трамп убежден, что КНР мечтает, чтобы в 2020 году президентом США был избран "сонный Джо Байден" (бывший вице-премьер страны) или "кто-то другой", передает "Свободная пресса".

На своей страничке в Twitter американский лидер добавил, что "они любят грабить Америку".

Напомним, ранее Джо Байден сообщил журналистам, что собирается выдвинуть свою кандидатуру для участия в следующих президентских выборах.