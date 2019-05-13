Автобус перевернулся в Таиланде, более 20 пострадавших

Утром в понедельник, 13 мая, в Таиланде перевернулся автобус. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали более 20 человек.

Уточняется, что авария произошла ранее сегодня в провинции Накхонсаван. Спасатели, прибывшие на место случившегося, обнаружили перевернутый автобус, который лежал на обочине дороги, передает "Свободная пресса".

Впоследствии выяснилось, что в общей сложности в автобусе находилось 43 пассажира. В результате ДТП 21 человек получил легкие ранения. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, отмечает интернет-портал Thaiger. В настоящий момент специалисты устанавливают причины случившегося.