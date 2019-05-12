Экс-глава польской контрразведки потребовал дружбы с Россией

С Россией нужно подружиться. Антироссийская риторика Польши является провалом, а не достижением польской власти. Такие заявления прозвучали на конференции в Варшаве. Об этом пишут польские СМИ.



Реакция России на действия властей Польши — это здесь и сейчас. А военные угрозы лишь потенциальные. Вместе с тем, польские власти выстраивают свою политику в контексте мифических угроз. И это является провалом. Такой контекст в явном виде читается из выступления экс-главы службы военной контрразведки Януша Носека на конференции «Евросоюз и НАТО как основа евроатлантической системы безопасности. Позиция Польши — успех или неудовлетворенные ожидания?»

«Мы склонны к чрезмерному восприятия угрозы российского в категориях военных, и не видим аспект гибридного, когда между тем, гибридные российские действия против Польши сегодня гораздо более реальным», — пояснила бывший посол Польши Екатерина Целчинская-Наленч, комментируя слова Януша Носека: «Гораздо более следует защищаться от того, что происходит, чем думать и надеяться только на то, что, возможно, может, когда-нибудь стать».

Развивая свою мысль, бывший глава военной контрразведки Польши добавил: «Мы должны как-то налаживать отношения, потому что противостояние не нужно ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу». По словам Януша Носека, союзники ожидают от Польши выполнения роли моста, соединяющего Запад с Россией. Отсутствие контактов с Россией Носек назвал поражением Польши, а не ее успехом.