В Израиле решили назвать поселение в честь Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти страны подобрали на Голанских высотах место для строительства поселка, который будет назван в честь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

"Я обещал, что мы построим населенный пункт в честь президента Трампа. Настоящим информирую вас, что мы уже нашли место на Голанах, где это новое поселение будет создано", - передаёт слова премьера РИА Новости.

Нетаньяху отметил, что таким способом израильтяне хотят выразить благодарность главе США Дональду Трампу за признание Голанских высот частью Израиля, несмотря на претензии Сирии. По его словам, решение об основании нового населённого пункта будет отправлено на утверждение кабмина.