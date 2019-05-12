Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео о "поиске общих интересов с Россией". По его мнению, американцы не особо задумываются, о чём говорят.

Помпео надеется найти общие интересы с Россией

"Для американцев очень характерно делать совершенно разные заявления - сегодня одно, завтра другое. Они не особо над этим задумываются. Но я надеюсь, что результатом сегодняшнего высказывания Помпео станет очень предметная и честная совместная работа в каких-то проблемных регионах мира", - передаёт слова Цекова RT.

Сенатор добавил, что "за словами российской стороны всегда следуют соответствующие действия", а у США совсем наоборот. Цеков отметил, что недавно Вашингтон обещал вывести американские войска из Сирии, но этого до сих пор не произошло.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что надеется, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы.