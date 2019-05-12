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Помпео надеется найти общие интересы с Россией

12 мая 2019, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Помпео надеется найти общие интересы с Россией
фото: globallookpress.com

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что надеется, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы. По его словам, на переговорах в Финляндии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым они плодотворно пообщались, теперь он ждёт хорошей встречи в Сочи.

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"У нас состоялись хорошие переговоры по Венесуэле, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе в Финляндии...Ещё раз я встречусь с Лавровым и президентом Путиным в Сочи. Посмотрим, насколько большого прогресса мы сможем добиться", - передаёт слова госсекретаря телеканал CNBC.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 мая, госсекретарь США Майк Помпео прибудет с рабочим визитом в Москву. Помпео планирует встретится с американскими дипломатами и послом США в РФ и представителями деловых кругов США.

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