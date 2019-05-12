Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня начнет визит в Россию

Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня, 12 мая, прибудет в Москву. Помпео начнет свой первый визит в Россию как глава американского внешнеполитического ведомства. В Москве Майкл Помпео встретится с американскими дипломатами и послом США в РФ, проведёт встречи с представителями деловых кругов США.

После этого у госсекретаря запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров Помпео встретятся в Сочи. Главы дипломатий США и России намерены обсудить контроль над вооружениями, ситуацию на Украине, в Венесуэле, Иране, Сирии и КНДР. В Госдепартаменте США заявили ранее, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы наладить отношения с Москвой. При этом Помпео намерен на встрече с российским руководством честно обозначить свою позицию.

Возможно, в Сочи он встретится и президентом РФ Владимиром Путиным.

От результатов визита в Россию Майкла Помпео зависит возможность организации новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.