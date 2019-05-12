Скандал: латвийского военного запаса накажут за празднование победы над нацизмом

В русскоязычном городе Даугавпилсе разгорелся скандал: латвийский военный запаса принял участие в шествии, которое проходило 9 мая. Военный пришел на мероприятие в форменной одежде. И тем самым разозлил министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.

Министр обороны назвал морально неприемлемым участие военного запаса в мероприятиях, посвященных Дню Победы! Поэтому поднят вопрос о наказании военных за незаконное ношение латвийской военной формы.

Как сообщили СМИ из Даугавпилса, на некоторых фотографиях с мероприятий в честь Дня Победы видно, что один из участников шествия одет в военную форму Национальных вооруженных сил Латвии.

Кто этот человек?

Существует неофициальная информация, что тот мужчина имел специальность снайпера и принимал участие во многих мероприятиях в составе Национальных вооруженных сил Латвии.

Как комментирует данный вопрос пресс-служба министерства обороны Латвии?

В пресс-службе сообщили, что сейчас ведется проверка фотографий, на которых запечатлен мужчина в военной форме. Более того, министр обороны Латвии Артис Пабрикс уже приказал подготовить поправки в законодательные акты с целью призывать таких нарушителей к ответственности.

Более подробную информацию о человеке в военной форме пресс-служба отказалась комментировать, но отметили, что министр обороны Латвии считает неприемлемым участие в подобных шествиях в военной форме. Также пресс-служба уточнила, что военные запаса могут одевать форму только на официальные государственные праздники. А 9 мая – не государственный праздник. Министр обороны Латвии напомнил, что «тот военный» прежде принес клятву латвийскому государству.

Интересно, а если военный запаса облачится в форму Национальных вооруженных сил Латвии на шествии легионеров СС, то что ему за это будет?

Пресс-служба оставила этот вопрос без комментариев…