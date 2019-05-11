На границе Украины задержали гражданина РФ за контрабанду 450 наручных часов

Сотрудники Госпогранслужбы Украины сообщили о задержании гражданина России, за контрабанду более 450 наручных часов. Данную информацию вечером в субботу предоставили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что часы были обнаружены в рамках проведения мероприятий погранично-таможенного контроля. Как сообщает вечером 11 мая ТАСС, за рулем машины, которая направлялась на один из теплоходов до Турции, находился гражданин Российской Федерации.

Уточняется, что часы были упакованы в пластиковые пакеты и помещены в отсек багажника, расположенный под запасным колесом. Они также были найдены под сидениями и в нишах дверей. И часы, и автомобиль изъяты.