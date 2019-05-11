Аэропорт в Киеве эвакуирован после сообщения о минировании

Вечером в субботу, 11 мая, в Киеве эвакуировали аэропорт имени Игоря Сикорского после сообщения о минировании. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в пресс-службе полиции города.

Согласно последним данным, на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о взрывных устройствах, которые якобы заложены в киевском аэропорту и ряде супермаркетов. Как отмечает РИА "Новости" , в настоящий момент на месте работают кинологи со служебными собаками, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Подчеркивается, что была проведена эвакуация людей. Данных о том, действительно ли в аэропорту и магазинах находятся бомбы, пока не поступало.