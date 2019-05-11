В результате взрыва в Афганистане погибли семеро детей

В результате разрыва мины, заложенной у обочины дороги в провинции Газни на юге Афганистана, погибли семеро детей. Соответствующую информацию днем в субботу, 11 мая, предоставили журналисты.

Пресс-секретарь губернатора провинции Ареф Нури отметил, что взрывное устройство установили у одной из автотрасс боевики "Талибана" (движение запрещено в России).

Как сообщает Agence France-Presse, в результате взрыва погибли семеро детей в возрасте от семи до девяти лет. Четверо погибших являлись членами одной семьи. Еще двое подростков получили ранения и были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение.