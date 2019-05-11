В США признали неспособность противостоять Китаю

Бывший глава Центральной разведки США Роберт Гейтс заявил, что у страны в настоящий момент отсутствует возможность противостоять Китаю. Соответствующую информацию сегодня предоставили журналисты.

Гейтс отметил, что США не обладают внешнеполитической стратегией в отношении Китая. По его словам, именно поэтому Пекин сейчас имеет существенные преимущества в переговорах с Вашингтоном, передает вечером в субботу, 11 мая, телерадиокомпания CBS.

Роберт Гейтс добавил, что власти КНР в настоящий момент выделяют субсидии китайским компаниям для того, чтобы им удалось добиться доминирования сразу в десяти областях высоких технологий.