40 тысяч жителей ДНР приняли участие в шествии в честь пятилетия республики

Около 40 тысяч жителей ДНР в субботу, 11 мая, приняли участие в праздничном шествии "Лента времени", которое было организовано в честь пятой годовщины референдума о самоопределении республики.

Согласно последней информации, колонну возглавлял лидер ДНР Денис Пушили, а также министры и депутаты Народного совета. В акции приняли участие местные жители и гости республики, прибывшие из-за рубежа, передает сегодня вечером ТАСС.

Отмечается, что участники шествия несли в руках снимки, на которых запечатлены важнейшие моменты становления Донецкой народной республики в течение последних пяти лет.