Евродепутат Андрей Мамыкин: «Почему у этих эстонцев все по-человечески?»

Два прибалтийских государства – Латвия и Эстония. Казалось бы, что нет уж особо большой разницы: похожий менталитет, берега двух стран омывает Балтийское море, да и политические взгляды имеют много общего. Так ли это на самом деле? Евродепутат Андрей Мамыкин пояснил некоторые нюансы нашему спецкору. Специально для «Аргументы Недели».

- Андрей, вы, как евродепутат, посещаете много стран, городов. Сегодня были в приграничном городе Валга. Интересно, что со стороны Латвии есть Валка, а с эстонской стороны есть Валга. В чем вы видите разницу между двумя приграничными городами?

- Это два разных государства. Шутка. Да, я побывал сегодня в городе Валка. Это тот самый город, который на латвийско-эстонской границы сросся исторически с городом Валга, который находится на эстонской стороне.

- И что вы увидели в приграничных городах?

- Интересное. Увидел, что много жителей Латвии давно на эстонской стороне. И не только в выходные дни, но и по жизни. Все больше граждан Латвии регистрируются и работают в Эстонии. Например, в Валге.

- Но почему?

- В Эстонии больше возможностей работы, выше социальные пособия, шире корзина медицинских услуг. Например, в Эстонии очень развита электронная система: пенсионеры забыли даже как выглядят рецепты, выписанные врачом на «бумаге». Они спокойно могут зайти в аптеку и просто показать документ, удостоверяющий личность, и получить лекарства. Если попали в больницу, то врач открыл компьютер и все увидел о пациенте. Такая же история и с штрафами. Все в электронной системе. Согласитесь, очень удобно.

- А как обстоит дело в Эстонии с русскими школами?

- Например, многие местные валкские русские отдают своих детей в русские школы. Да, средняя школа в Эстонии 60% на 40%. Это если речь идет о билингвальном образовании. 60% изучение на эстонском языке. Конечно, есть и те чиновники, которые хотят все обучение перевести на эстонский язык, но это пока только разговоры. В Эстонии не было официального закона, чтобы переводить все русскоязычные школы на государственный язык. Не было.

- Да и зарплаты, насколько я знаю, в Эстонии выше, чем в Латвии.

- Там и служба Госдоходов работает в ином режиме: она спрашивает у населения: «Чем мы вам можем помочь?» А у нас, в Латвии, говорят: «Вы попались, ребята!»

- Андрей, личный вопрос. А что вы делали с евродепутатом из Эстонии Яной Тоом в Валге?

- Что могут делать два евродепутата на приграничной территории? Общаться!

-Благодарю за разговор.