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Более 30 заключенных сбежали из тюрьмы в Индонезии после бунта

11 мая 2019, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Более 30 заключенных сбежали из тюрьмы в Индонезии после бунта
фото: pixabay.com
В индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура, расположенном на острове Суматра, не менее 34 заключенных сбежали из тюрьмы после бунта. Соответствующую информацию предоставили сотрудники полиции.
 
Беспорядки на территории тюрьмы начались после того, как один из заключенных был задержан за употребление запрещенных веществ, сообщает агентство Antara.
 
Другие заключенные в ответ на эти действия полицейских подожгли здание тюрьмы и забросали сотрудников службы безопасности камнями. 34 преступникам удалось сбежать. 
 
Пожар был оперативно потушен, заключенных удалось быстро эвакуировать. Правоохранители ищут сбежавших.

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