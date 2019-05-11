У Зеленского еще нет плана на управление страной

План на первые сто дней президентства Зеленского готов не до конца. Об этом сообщил член команды избранного президента Украины, экс-министр финансов Александр Данилюк.

Документ станет продолжением «первых десяти шагов Зеленского». Они анонсировались штабом Зеленского еще на этапе предвыборной кампании. Среди обещаний шоумена были прекращение войны, борьба с коррупцией, кадровые решения.

«Я бы оценил готовность в 95%», — пояснил степень готовности «дорожной карты Зеленского»: «Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать».

Пока еще непонятно это намеренно затянутая интрига или реально план еще только разрабатывается. Если план еще не готов, то это новый прокол Зеленского. Получается, он пообещал то, чего реально не понимал. Пообещать что-то изменить в стране, в реальности не понимая, как это сделать — со стороны Зеленского было опрометчивым шагом.

А по большому счету, «стодневный план» — это своеобразное признание в непонимании что делать.

Первые шаги — это определение направления движения. Для того, чтобы это его выбрать, нужно понимать какие цели ты хочешь достичь и какие именно меры приведут к решению проблем. Только после определения глобальных целей, менеджер приступает к определению первых шагов. Если начинать экономическое развитие страны без понимания цели — это как начать шагать, не понимая куда. Как правило подобная стратегия заканчивается тем, что лидер страны заходит в экономическое болото, из которого государство потом выбирается еще многие и многие годы.