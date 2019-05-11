Родители Бутиной не могут связаться с дочерью после ее перевода из СИЗО в тюрьму

Родственники осужденной в США гражданки России Марии Бутиной не могут связаться с женщиной после ее перевода из СИЗО города Александрия, штат Вирджиния, в региональную тюрьму Northern Neck.

Отец россиянки Валерий Бутин отметил, что адвокаты пытаются установить с ней связь, однако пока им это не удается. Мужчина не исключил, что его дочь в настоящий момент находится на карантине, передает в субботу, 11 мая, ТАСС.

Напомним, 30-летнюю Марию Бутину обвиняют в работе агентом иностранного государства, не зарегистрированным при Министерстве юстиции США. Гражданку Российской Федерации арестовали 15 июля прошлого года в Вашингтоне.