Избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому порекомендовали играть в "тонкую игру" с США. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Ранее адвокат главы США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что отказался от поездки в Киев, поскольку там ему пришлось бы встречаться с "группой людей, которые являются врагами американского лидера.