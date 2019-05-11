В польском селе осквернили памятник украинским националистам, покрыв его нецензурной бранью

В приграничном с Украиной польском селе Фредрополь осквернен памятный крест с фамилиями украинского националистического подполья. Об этом сообщили украинские масс-медиа.

Тональность публикаций брызжет возмущениями: «неизвестные осквернили памятник». Теперь памятный крест украшен нецензурной бранью на польском, табличка с фамилиями закрашена. На самом кресте замечены следы попыток разрушения элементов памятника. Местные украинцы негодуют.

«По моему мнению, это не только крест. Это могила. Там похоронены жители села, которые были в подполье», – объяснилась председатель местной украинской диаспоры Мария Туцька.

Мария Туцька не стала договаривать суть конфликта. Установка памятника представителям националистическому подполью в Польше — это своеобразная провокация. Поляки на дух не переносят украинских националистов.

В отличие от украинцев поляки хорошо помнят, как в годы войны украинские националисты грабили, насиловали и убивали мирных граждан. Установка подобных памятников жителями Польши воспринимается как плевок в историю своей страны.