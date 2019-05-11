Во Франции в субботу, 11 мая, начались акции протеста "желтых жилетов". Согласно последней информации осведомленных источников, манифестации проходят сегодня в Париже, Лионе, Нанте и Тулузе.

Это уже 26-я протестная суббота во Франции. К настоящему моменту в Париже не было зафиксировано никаких инцидентов или столкновений с полицией, передает телеканал BFMTV . Известно, что на улицы столицы страны к настоящему моменту вышли около 1,5 тысячи человек.

В акции в Лионе сегодня участвует один из лидеров "желтых жилетов" Жером Родригес, который был ранен в глаз в ходе одной из предыдущих манифестаций.