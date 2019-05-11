Украинский нацбанк раскрыл данные о зарубежных переводах на Украину

Из Соединенных Штатов и Израиля на Украину пришло больше всего денег. Таковы последние данные Национального банка Украины.

Главным наблюдением украинских аналитиков стал рост внутренних переводов. Они выросли на треть. Из России статистика интересна иным ракурсом. Лидерами по переводам на территорию Украины стали США и Израиль. Они поделили первое и второе места. На третьем месте Италия, на четвертом Польша. Россия лишь на пятом месте.

Денежного эквивалента не приводится. Статистика упоминает лишь общую цифру и процент перевода из разных стран. В первом квартале 2019 года на Украину из-за рубежа было переведено 531 миллион долларов. На долю США пришлось 18 процентов переводов. Получается это 95,58 миллионов долларов. Израиль перечислил 15% или 79,65 млн долларов. На Италию пришлось 9 процентов переводов или 47,79 млн долларов. Из Польши пришло 7% или 37,17 миллионов долларов.

На долю России пришлось лишь 6 процентов переводов. Из нашей страны на территорию Украины было перечислено 31,86 млн долларов США. Стоить отметить, что перевод с территории Украины в Россию доминируют. В Россию украинцы перечисляют 33% всех денежных переводов. В номинальном выражении это 24,75 миллионов долларов США.

Среди прочих стран в топ-листе переводов с территории Украины упоминаются: Грузия (10 процентов), Китай (6 процентов), Азербайджан (6 процентов), Узбекистан (4 процента).