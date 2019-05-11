Власти Украины обвинили РФ в блокировке экономических зон на Черном море

Замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что российские корабли под видом учений постоянно блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях.

Петренко заявил, что "наибольшую активность" Россия проявляет в западной части Черного моря. Кроме того, по его мнению, это касается и исключительных экономических зон Украины.