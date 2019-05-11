Песков прокомментировал прогноз советника президента РФ Глазьева о заселении Донбасса евреями

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал мнение советника президента РФ Сергея Глазьева о заселении Донбасса евреями. Глазьев в своем блоге в газете "Завтра" написал, что новые украинские власти во главе с избранным президентом Владимиром Зеленским могут заселить "зачищенный" от русского населения Донбасс евреями.

Пресс-секретарь президента России сказал, что "Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение". "Может быть, некорректное высказывание советника Глазьева", - подчеркнул Песков, отметив, что он не знает контекста, в котором это высказывание было допущено, - передает "Интерфакс"

Глазьев в своей статье предположил, что ставка на Зеленского, сделанная задолго до этих выборов, связана с общим креном администрации президента США Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле, и "вероятно, они поставят перед обновленным киевским режимом новые задачи".

Песков подчеркнул, что в Кремле "эта тема никак не обсуждается".