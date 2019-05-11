На Украине похудел Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заметно похудел в последнее время. Такой информационный повод стал одним из самых обсуждаемых в украинском информационном пространстве.

Некоторые СМИ выкладывают две фото: Гройсман до похудения и после. Он и сейчас крепыш, но раньше глава украинского правительства и правда выглядел гораздо более упитанным.

Как пояснил сам украинский премьер, причиной для похудения стало изменение рациона. Он стал меньше есть хлеба и картофеля. Кроме того, Гройсман занимается спортом. Сейчас он делает упражнение «жим от груди» с весом в 80 килограмм.

Впрочем, злые языки поговаривают причиной худобы стала нервотрепка последних дней. После победы Зеленского, Гройсману приходится искать новое место для работы. На его пост пророчат нынешнего главу министерства внутренних дел Арсена Авакова.