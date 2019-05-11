Крымский депутат раскритиковал заявление украинского министра о сообщении между Украиной и Россией

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек раскритиковал заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о перспективе железнодорожного сообщения между Россией и Украиной.

В Украине рассказали о сокращении железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины заявил, что поездки в Россию уже не пользуются таким большим спросом, как раньше, и железнодорожное сообщение между двумя странами сокращается само по себе.

"Это нонсенс, когда министр инфраструктуры гордится тем, что поезда не ходят в соседнюю страну, и цветёт от радости, что лично приложил к этому руку", - цитирует Бальбека RT. "Чем ещё гордиться? Конечно, не экономическими успехами, не развитием инфраструктуры, не увеличением уровня жизни населения, а, конечно же, антироссийской деятельностью", — считает депутат Госдумы.