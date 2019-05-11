"Ав, заходи!", в Таиланде популярно кафе, где работают 13 очаровательных и необычных сотрудников

В Бангкоке, что в Таиланде, открыли кафе, где работают 13 очаровательных корги. Они встречают клиентов при входе и искренне радуются новым гостям. Владелицей кафе является Танчанок Канаваонг, которая очень любит собак, утверждает, что это самая замечательная идея, которая пришла ей в голову.

Женщина рассказала, что раньше у нее было 10 сибирских хаски и золотистых ретриверов. "Когда они состарились и умерли, я искала собак с похожими характерами, только меньшего размера, и решила завести мальчика-корги", - рассказала женщина. Танчанок не планировала делать собачье кафе, эта идея сфоррмировалась как-то сама, но стала для нее настоящей радостью, да и приыль ниносит немалую.

Людям приятно, когда их встречают в заведении с особой радостью, а корги счастливы из-за огромного количества внимания от клиентов. Посетители выходят из кафе радостными и позитивно настроенными, особенно счастливы дети и туристы, рассказывает хозяйка.