Французский политик Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону

Французский политик Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту страны Эммануэлю Макрону. Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает грядущие выборы в Европарламент референдумом доверия для Эммануэля Макрона.

По ее мнению, Макрон, как глава партии "Вперед, Республика!", "отдает свое будущее в руки избирателей", - передает телеканал LCI. Выборы пройдут 23-26 мая. Депутатов будут избирать сроком на пять лет. Политик призвала главу Франции последовать примеру генерала Шарля Де Голля и уйти с поста президента в случае проигрыша, - пишут французские СМИ. "Нужно быть последовательным", - отметила Ле Пен.