Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на высказывание украинского эксперта о том, что "Россия имеет влияние над экономикой страны".

Эксперт: Россия получила контроль над украинской экономикой

"Любой политический, экономический эксперт сегодня старается создать вокруг новоизбранного президента Зеленского мощный информационный фон о том, что ему придётся нелегко в отношениях с Россией, потому что она якобы хочет взять под контроль полностью всю Украину", - передаёт слова Водолацкого RT.

Политик добавил, что Украина сама создаёт прецеденты, которые связаны с международными торговыми отношениями. По его словам, чтобы восстановить свой статус, нужно отменить все решения Порошенко и властей страны о прекращении "Договора дружбы России и Украины", а потом начать новому президенту налаживать экономические отношения в стране.