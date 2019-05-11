В Госдуме прокомментировали заявление украинского эксперта о "влиянии" России
11 мая 2019, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на высказывание украинского эксперта о том, что "Россия имеет влияние над экономикой страны".
"Любой политический, экономический эксперт сегодня старается создать вокруг новоизбранного президента Зеленского мощный информационный фон о том, что ему придётся нелегко в отношениях с Россией, потому что она якобы хочет взять под контроль полностью всю Украину", - передаёт слова Водолацкого RT.
Политик добавил, что Украина сама создаёт прецеденты, которые связаны с международными торговыми отношениями. По его словам, чтобы восстановить свой статус, нужно отменить все решения Порошенко и властей страны о прекращении "Договора дружбы России и Украины", а потом начать новому президенту налаживать экономические отношения в стране.