Депутат Рады предложил провести инаугурацию Зеленского в два этапа

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа. Один из этапов должен пройти на стадионе "Олимпийский".

"Торжественное заседание Верховной рады Украины, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины, провести в два этапа", - передаёт сообщение депутата РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Каплин предлагает провести первый этап 19 мая в сессионном зале украинского парламента, а второй этап - 3 июня на стадионе "Олимпийский", чтобы пригласить общественность и иностранных гостей. По мнению политика, Зеленский мог бы каждый год отчитываться там перед украинским народом.

"Во время торжественного заседания на "Олимпийский" новоизбранный президент Украины повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь", - сказано в документе.