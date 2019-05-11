Эксперт оценил решение Трампа об увеличении пошлины на товары из Китая

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал решение Дональда Трампа о повышении пошлин на ввоз в страну товаров китайского производства. По его словам, президент Соединённых Штатов хочет лишний раз надавить на Китай и получить мгновенный результат, но это не так работает.

США введут пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

"Конечно, США пытаются надавить на Китай...США пытаются нажать на Китай, чтобы он принял ряд законов или изменения в ряде действующих законов, которые более строго подходили бы к использованию технологий, патентов. Китай отказывается,...большую часть требований отверг и не включил в состав нового соглашения. Китай наспех решения не принимает, а Трампу всё надо быстро и легко, а так не получается. Из-за этого и обострение этого конфликта", - передаёт слова специалиста RT.

Рогулёв добавил, что такое поведение КНР и вызвало возмущение главы государства. Эксперт отметил, что Трампа должны были предупредить, что для китайского народа ведение переговоров - "достаточно сложный и длительный процесс".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в страну товаров китайского производства еще примерно на 300 миллиардов долларов.