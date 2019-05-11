Во Франции приняли законопроект о реставрации Собора Парижской Богоматери

Нижней палатой парламента Франции, Национальным собранием принят законопроект о восстановлении части сгоревшего Собора Парижской Богоматери. По данным источника, документ был представлен в конце апреля на заседании кабмина Франции.

Согласно принятому законопроекту, он определяет нормы, как будет осуществляться сбор финансовых средств на реставрацию архитектурного памятника Парижа. Также в документе предусмотрен ряд налоговых поблажек для людей, которые будут жертвовать деньги на восстановление Собора, - сообщает телеканал LCP.

Отмечается, что закон был принят в первом чтении, в голосовании приняло более 40 человек, из них 32 высказались за, 5 против и 10 человек воздержались от ответа.

Напомним, что страшная трагедия произошла вечером 15 апреля в Париже. Пожар в Соборе Парижской Богоматери связывают с реставрационным работами. По словам сотрудников спецслужб, структура собора и произведения искусства и реликвии, хранившееся в соборе, уцелели.