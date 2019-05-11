МИД РФ: В США отказали в выдаче визы нескольким российским дипломатам

Глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что нескольким российским дипломатам, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз Соединённых Штатов.

"Вашингтон грубейшим образом нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, которое чётко и однозначно требует от США обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН представителям или должностным лицам государств-членов ООН, а также выдачу виз "безвозмездно и в возможно короткий срок", - передаёт слова Ермакова РИА Новости.

Он добавил, что из-за поступка США, несколько российским дипломатов так и не смогли принять участие в форуме. По словам Ермакова, подобные противоправные действия недопустимы и являются полным абсурдом.

Мероприятие проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 29 апреля по 10 мая. Начиная с 2000 года, в ходе переговоров происходит обсуждение и рассмотрение принципов, целей и путей содействия полной реализации "Договора о нераспространении ядерного оружия".