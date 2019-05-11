"Репетиция Армагеддона" провалилась. Катастрофа неизбежна, к такому выводу пришли ученые

NASA не смогут спасти Землю от астероида и катастрофа неизбежна, к такому выводу пришли ученые, участвующие в масштабном моделировании. Первые общепланетарные учения на случай столкновения Земли с огромным астероидом не увенчались успехом.

В ходе компьютерного моделирования событий большой обломок от астероида, диаметр которого составляет около 60 метров, вошёл в атмосферу Земли со скоростью 19 км/с и взорвался над Нью-Йорком, чем полностью уничтожил виртуальную копию города. Сценарий разыграли в рамках Всемирной конференции по защите планеты. О подробностях масштабного действия, который назвали "репетицией Армагеддона", пишет BBC.

Отметим, учения стали особенно актуальными в связи с угрозой, которую для планеты сейчас представляют 74 небесных тела, движущиеся в ее сторону. Следующие учения такого масштаба пройдут в 2021 году в Европейском городе и будем надеяться, что со второго раза удастся защитить планету.