Международный трибунал может в конце мая вынести решение по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал по морскому праву может вынести решение по инциденту в Керченском проливе 25 мая. Председатель трибунала Пак Чжин Хен заявил, что стороны заранее проинформируют об изменении даты.

В Киеве надеются, что трибунал заставит Россию вернуть нарушивших границы моряков

Три корабля ВСУ Украины были задержаны в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года после того, как они нарушили госграницу. Российские силовики арестовали украинских военных моряков и доставили их в Москву. МИД Украины обратился в Международный трибунал 16 апреля 2019 года.

Россия не признает претензии Украины на Керченский пролив, заявленные в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге. Поэтому представители России не будут участвовать в заседании по поводу ареста украинских моряков.

"В запросе Украины в Международный трибунал по морскому праву говорится о якобы украинском статусе Керченского пролива и территориального моря, прилегающего к Крыму. Это утверждение абсолютно неуместно. Вопросы суверенитета над Крымом как неотъемлемой части РФ и прилежащей морской зоной в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств", — цитирует РИА Новости руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александра Молохова.