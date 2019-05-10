Россия заблокировала заявление СБ ООН по Сирии из-за искажения ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии. Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков объяснил причину блокировки заявления. По словам дипломата, Россия не пропустила документ из-за попыток извратить ситуацию в сирийском Идлибе.

Совет Безопасности ООН провел в пятницу внеочередное заседание по гуманитарной ситуации в Сирии по запросу Бельгии, Германии и Кувейта, - передает ТАСС. В последние дни обеспокоенность в связи с обстановкой в этом регионе высказали президент Франции Эмманюэль Макрон, представитель германского МИД Кристофер Бургер и глава британского МИД Джереми Хант.

«По Сирии мы не пропустили и заблокировали подготовленные пресс-элементы, подготовленные Бельгией, Германией и Кувейтом, смысл которых сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе», — цитирует РИА Новости слова Сафронкова.