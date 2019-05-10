Петра Порошенко допрашивают по делу о Евромайдане

Вечером в пятницу, 10 мая, стало известно, что действующего президента Украины Петра Порошенко сегодня допрашивают следователи по делу о гибели граждан во время Евромайдана в 2013-2014 годах.



Начальник управления специальных расследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк отметил, что следователи, вероятно, уже завершили допрос Порошенко, передает РИА "Новости"