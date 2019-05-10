Специалисты NASA подтвердили увеличение концентрации спирта в атмосфере МКС

Специалисты NASA вечером в пятницу подтвердили информацию о повышении концентрации изопропилового спирта в атмосфере Международной космической станции. Угрозы для экипажа этот факт не представляет.

Официальный представитель NASA Дэниел Хуот отметил, что это событие не является значительным и не несет риска для людей, которые находятся на МКС.

Подчеркивается, что команды специалистов продолжают изучать все источники изопропилового спирта на борту, чтобы установить причину случившегося. Эксперты на Земле работают над тем, чтобы никакие системы станции не были повреждены в случае, если концентрация изопропилового спирта на станции поднимется до значительного уровня, передает ТАСС.