Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады прекратить "политические судороги хромой утки" и назначить его инаугурацию на 19 мая.

Зеленский отметил, что следует назначить инаугурацию на следующее воскресенье, чтобы не дать уходящей власти совершить необдуманные кадровые перестановки.

Избранный украинский лидер заявил, что инаугурация должна состояться 19 мая, поскольку именно этого требует народ Украины, в интересах которого Рада и должна действовать, передает вечером в пятницу, 10 мая, ТАСС.

Напомним, Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав 73,22 процента голосов избирателей.