Норвежская туристка скончалась после укуса щенка на Филиппинах. Согласно последней информации источников, 24-летняя путешественница во время поездки временно приютила бездомное животное.

После возвращения домой туристка почувствовала недомогание. Через два месяца она скончалась от заражения бешенством, сообщает издание The Mirror.

Известно, что молодая женщина стала единственной за последние 200 лет погибшей от данного заболевания жительницей Норвегии. Врачи уже связались с 77 людьми, с которыми путешественница контактировала после поездки на Филиппины, и предупредили их об опасности.