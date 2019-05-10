Глава НАТО на днях примет Порошенко в Брюсселе

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, уточняет в днем пятницу, 10 мая, РИА "Новости"

Ранее сегодня в Еврокомиссии сообщили, что глава дипломатии Европейского Союза Федерика Могерини 13 мая проведет в Брюсселе юбилейное заседание с главами министерств иностранных дел стран-участниц проекта "Восточное партнерство" по случаю его 10-летия.